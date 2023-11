La Lombardia premia la ricerca internazionale alla Scala di Milano

Gli scienziati americani Steven A.Rosenberg e Carl H. June hanno ricevuto al Teatro alla Scala di Milano dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dall'assessore con delega a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, il Premio Internazionale 'Lombardia è Ricerca'.

Si tratta di un riconoscimento da 1 milione di euro che dovrà essere utilizzato per il 70% per attività di studio e analisi da condurre in Lombardia. La consegna del 'Nobel' lombardo è avvenuta al termine della sesta edizione della Giornata della Ricerca ideata e realizzata dalla Regione Lombardia per premiare la miglior scoperta scientifica nell'ambito delle Scienze della Vita.

Il tema di quest'anno era 'Modelli innovativi di cura, terapia e prevenzione'. E la scelta è stata fatta da una giuria di 14 topscientist di livello internazionale, presieduta dal professor Marco Bianchi dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.

La Giornata della Ricerca che, come ogni anno, si è svolta al Teatro alla Scala di Milano, è dedicata alla memoria di Umberto Veronesi. 'Il Premio assegnato a Steven A. Rosenberg e Carl H.June per le loro scoperte sull'utilizzo delle terapie cellulari nella lotta al cancro rappresenta un importante riconoscimento alla medicina d'avanguardia, con l'obiettivo di aumentare le percentuali di guarigione per le diverse forme di tumore fino ad oggi considerate non curabili.

“Ricerca d'eccellenza e innovazione rappresentano il motore fondamentale per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci per i pazienti di oggi e di domani” ha affermato il professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Veronesi e Direttore Divisione Senologia Chirurgica IEO.

All'evento hanno partecipato oltre alle istituzioni, Paolo Fresu, Frida Bollani con il concerto di apertura, Dominique Meyer sovrintendente teatro alla Scala, Carlo Ratti architetto e urbanista, Gerry Scotti, Mattia Zenzola vincitore dell’edizione 2023 di Amici e il contributo di Massimo Sideri inviato ed editorialista del Corriere della Sera, Luciano Fontana Direttore del Corriere della Sera con la presentazione di Alessia Ventura.

Servizio realizzato da Nick Zonna