Intervista a Mirko Pallera, fondatore di Ninja Marketing



La parola ai “ribelli del business”. Milano accoglie la N-conference 2020, il primo visionary business show ideato dalla business school di Ninja Marketing, in programma per il 13 e 14 maggio al Talent Garden Calabiana. Quaranta gli speaker: dalla manager di Marracash e di Clementino allo chef degli astronauti, dal creativo di Burger King al fondatore dei Planet Funk, dalla mamma-manager esperta di sicurezza informatica all’inventore del computer termodinamico. A raccontarci l’evento è Mirko Pallera, fondatore di Ninja Marketing.

“E’ il primo evento così grande che organizziamo con Ninja Academy, la business school dedicata a formare i professionisti nel campo del digital business. Abbiamo organizzato molti eventi formativi negli anni, ma non ci siamo mai cimentati nel fare una grande conference con tanti relatori a Milano, e a pagamento. Abbiamo puntato subito in alto: i nostri punti di riferimento sono eventi come i World Business Forum, ma anche il Ted…

Ai quali lei ha partecipato.

“Ho partecipato come Ted X speaker in una edizione, e a tanti altri eventi internazionali come i World Business Forum, di cui Ninja è media partner. E poi eventi internazionali come il Webby Awards che si tiene a New York e Lovie Award, che è media partner dell’evento. Ci siamo fatti ispirare dai grandi eventi nazionali e internazionali per creare un evento che tracciasse uno sguardo sul futuro. Ninja è da 15 anni un osservatorio sui trend di marketing e comunicazione: più di dieci anni fa siamo stati i primi a parlare di marketing non convenzionale, con libro stampato dal sole 24 ore nel 2007. È da allora che tracciamo la strada per quello che poi è diventato mainstream, virale: non c’erano ancora i social, YouTube, Instagram, però c’erano delle dinamiche già prevedibili e che molte delle aziende che hanno studiato con noi hanno imparato a cavalcare e sfruttare i trend che avevamo previsto”.

Come si fa ad avere questa lunghezza di sguardo?

“Da un lato credo sia un dono, dall’altro c’è che siamo un osservatorio, in continuo aggiornamento delle tendenze e delle novità e uno sguardo a ciò che succederà”.

Come si svolgerà l’evento N- Conference?

“Avrà una verticale tech, di cui è partner Tim, una verticale sui trend di consumo supportata da AW lab del gruppo Bata, dove si parlerà di nuovi social come TikTok, nuovi scenari musicali, con youtuber e tiktoker seguiti da milioni di utenti, che ci spiegheranno il cambiamento culturale di cui sono protagonisti. La terza verticale è quella che è dedicata all’industria, supportata da Godddy, grande azienda americana che vende domini internet. Lì si parlerà dei mercati e delle aziende più dinamiche in termini di valori, benefit corporation: aziende profit che hanno anche missione sociale. Il tutto fatto in maniera innovativa, perché è un evento che vuole essere anche uno spettacolo”.

I social sono i mezzi che spingeranno non solo la comunicazione ma anche l’economia?

“Sì. Sono dei trend velocissimi, che cambiano in fretta. Per non parlare di fenomeni come la Blockchain, l’intelligenza artificiale, la stampa 3D, l’internet delle cose, fattori che permettono dei cambiamenti non solo nei consumi mia nelle industrie”.

Cos’è l’internet delle cose?



“Internet of things. È quello che già puoi vedere già a casa, quando chiedi ad Alexa di connettersi al termostato. È una rete che non si connette più solo con il computer ma anche con gli oggetti, i mezzi di trasporto, dentro e fuori casa. Tutto questo è abilitato dal 5g che permette connessioni velocissime, e diventa un nuovo strato di connessione a cui non siamo ancora abituati che abilita delle possibilità nuove. Le smart cities, le auto a guida intelligente… in futuro potremo avere la possibilità di automatizzare il traffico cittadino, con una mobilità intelligente, senza conducente. Non è fantascienza”.

Anche di questo si parlerà alla N-conference?

"Di questo, e altro. Come delle operazioni a distanza: pensi come potrà migliorare la medicina grazie alla capacità di predizione di un database mondiale. La diagnosi fatta da un computer, collegata al fattore di intuizione umana”.

Qual è il panorama del prossimo futuro?

“Una società più green, con grandi novità in termini di player, perché cambieranno i mercati. Si pensi al mercato che ha creato Airbnb: un’economia che ha permesso a persone comuni di monetizzare delle proprietà, e ha cambiato il settore turistico, ha messo in crisi gli alberghi, cambiato la faccia di alcune città, disintermediando gli affitti. Immaginiamo cosa può accadere grazie alla Blockchain nel sistema bancario. Il settore fintech sta già cambiando il sistema bancario, i servizi”.

Quali le possibilità nel mercato del lavoro?

“Bisogna stare attenti in termini di lavori disponibili e di lavori che non servono più: perfino quello del medico è un ruolo che può essere messo in crisi dall’intelligenza artificiale, dalle macchine che possono operare. Bisogna essere consapevoli degli ambiti professionali sui quali investire nei prossimi anni. Gli esseri umani servono ancora, perché le macchine raccolgono i dati ma non possono ancora prendere decisioni. Ma è importante essere consapevoli dei settori e di come possono essere cambiati, quale impatto può avere la tecnologia per sfruttarla a proprio vantaggio. Le tecnologie ci permetteranno di lavorare meno e dedicarci di più a creare, inventare, alle relazioni sociali. E magari a prendere esempio dal nostro relatore Bonomo, e dall’azienda totalmente automatizzato che lui dirige. Da Bali”.