La riunione parallela di Salmoiraghi e la confusione in Regione

Confusione e confusione. Raccontano fonti di Affaritaliani.it che Marco Salmoiraghi, dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione di Regione Lombardia (praticamente il numero due dell'ex dg della Sanità Trivelli), vero protagonista nascosto della gestione della pandemia dalla prima ondata ad oggi, abbia convocato una riunione senza dirlo a Guido Bertolaso, superconsulente gratuito e principale testa dell'operazione vaccinale di Regione Lombardia. I soliti maligni dicono che Bertolaso non l'abbia presa benissimo, e che questo stia causando confusione in un momento in cui la Lombardia ha bisogno di massima unità. Anche perché se fallisce la campagna vaccinale, fallisce la prova decisiva per Regione (e pure l'ultima).