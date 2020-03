La voce di un medico del Niguarda: gli anziani infettati sopra i 60 moriranno

Chiavari, Rapallo, Santa Margherita, Zoagli… Le auto dei Vigili urbani che solitamene sui lungomare lanciano allarmi per alluvioni e uragani, l’allerta gialla per le mareggiate, ora sgommano tra la pioggia e annunciano lugubremente dagli altoparlanti di bordo:” anziani, state in casa, non uscite... cittadini, segnalate chi arriva da Milano". Sembra un film di fantascienza, tra gli yacht e le ville del buon ritiro meneghino. “E siamo alle ronde contro i milanesi, rei di infettare la Riviera” dice un marinaio di Lavagna.

Nei bar del porto un crocchio di camalli e pensionati liguri ascolta smarrito una voce fuori campo. E ‘ il racconto registrato di un medico di Milano che lavora a Niguarda, ma la cui famiglia è sfollata sulle colline tra gli ulivi di Chiavari. La dottoressa Silvia S, dalla zona rossa infetta ha fatto uscire con Whatsapp un racconto che la figlia Chiara ha diffuso tra i compagni di banco a scuola. E’ la voce della mamma da Milano che spiega a tutta la classe della figlia come comportarsi. Sembra il messaggio uscito da un ghetto. E dalla scuola una amichetta ha girato il racconto a suo padre. Il panico gira per la Riviera.

Il gruppo ascolta da un telefonino la voce pacata, quasi solenne, di Silvia, lei conscia che forse sarà l' ultima volta che potrà parlare, prima di cadere nella trappola mortale del virus. La voce di una eroina comune.

“Il nostro morto più giovane aveva 38 anni. Non è vero che muoiono solo gli anziani cronici. La realtà che ci hanno spiegato a Niguarda è questa: non ci sono ventilatori per tutti, ci hanno detto che dobbiamo scegliere chi intubare, i giovani, e chi lasciare morire, gli anziani: su 10.000 infettati da intubare, 7000 moriranno, perché in Italia abbiamo solo 3000 apparecchi, e chi va oltre i sessantanni non si salverà. Per cui la situazione è molto seria . Sono 14 giorni di incubazione… Uno può infettare un numero di incredibile di persona, L’unico modo è stare a casa,.niente cinema, niente mostre, scuole chiuse, calcio chiuso, niente cene, lavarsi le mani , il virus resiste 40 minuti , lasciare la candeggina per trenta minuti sopra le parti da disinfettare. La Lombardia è al collasso. Per i bambini non ci sono ancora casi gravi , ma evitare il contatto tra bambini e nonni. Non ci sono cure per salvare gli infettati, Chi può rimanga in casa senza vedere nessuno”.

Il gruppo di marinai e pensionati resta in silenzio. Poi una voce si alza nel bar, volta gli occhi verso la vetrina al di là della quale si intravede una saracinesca chiusa : voi cinesi mandateci i vostri ventilatori, visto che diminuiscono i contagi, voi ci avete infettati e voi oggi salvateci”.

“La Riviera sta per esplodere” commenta un altro marinaio "gli infetti sono arrivati qui nelle seconde case, tra 14 giorni ci sarà il caos, la bomba Milano è pronta”. Il bar si svuota lentamente.