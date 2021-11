Libri, a Milano ci sono più lettori che nel resto d'Italia: 64% contro 56%

Milano non è solo la capitale dell'editoria, ma anche della lettura

Milano ha piu' lettori della media italiana, 64% contro 56% (chi legge almeno un libro in 12 mesi, compresi ebook e audiolibri, tra i maggiori di 14 anni), e soprattutto piu' lettori in digitale (e-book e audiolibri): 39% contro 26%. Inoltre, probabilmente perche' ne hanno molte a disposizione vicino casa, anche se permangono grandi differenze tra centro e periferia, i milanesi frequentano di piu' le librerie fisiche che nel resto d'Italia. Sono questi i principali risultati dell'Osservatorio Aie sull'acquisto e la lettura di libri nel Comune di Milano realizzata in collaborazione con BookCity Milano su dati di PepeResearch e presentato oggi alla Cariplo Factory, nell'ambito della manifestazione milanese dedicata ai libri e ai suoi lettori.

Il gap nella lettura si vede soprattutto nelle fasce giovanili: a Milano si dichiarano lettori l'88% dei 15-17enni e l'87% dei 18-24enni, mentre in Italia sono lettori, nelle stesse fasce, il 51% e l'81%. Leggono molto di piu' i milanesi della media italiana anche nella fascia tra i 55 e 64 anni (47% contro 31%) e in quella tra i 65-74 anni (31% contro 19%). I milanesi sono anche i principali lettori italiani di e-book e audiolibri (39% contro il 26% della media italiana), nonostante frequentino di piu' le librerie fisiche rispetto al resto d'Italia, probabilmente perche' ne hanno molte a disposizione vicino casa. In particolare, il 90% dei milanesi acquirenti di libri ha comprato nelle librerie fisiche almeno una volta negli ultimi dodici mesi, in Italia solo il 73%.

Si legge soprattutto nelle periferie: sono lettori nei quartieri piu' lontani dal centro il 59% (persone sopra i 14 anni), contro il 58% nelle aree semiperiferiche e il 54% nelle aree centrali e semicentrali. Il municipio 1, quello piu' centrale, e' in assoluto quello che legge meno. Questo a fronte di una distribuzione delle librerie e cartolibrerie molto squilibrata in favore del centro: qui si trovano il 69% degli esercizi, il 19% nelle aree semiperiferiche, il 12% nelle periferiche.

