Lifebrain: al via i test sierologici in Puglia

A partire da domani 28 maggio, in 13 centri Lifebrain presenti in Puglia sarà possibile effettuare i test sierologici per verificare la presenza degli anticorpi contro Covid-19. L’iniziativa coinvolgerà i centri Lifebrain delle province di Lecce – con la partecipazione dello storico Laboratorio Analisi Pignatelli - e Taranto, dove il Laboratorio Burano di Grottaglie rappresenta l’hub di riferimento per la rete Lifebrain Taranto srl.

Uno sforzo, quello del più grande network di laboratori d’analisi in Italia, che mira a supportare il sistema sanitario per far fronte all’emergenza epidemiologica.

L’analisi sierologica è uno strumento fondamentale nella lotta al Covid-19 in quanto si pone l’obiettivo di indicare, a seconda del tipo di anticorpi contro il virus Sars-CoV-2 rilevati, se è in atto un’infezione acuta (IgM/IgA) oppure se l’organismo è venuto a contatto con il virus nel passato (IgG).

L’iniziativa promossa in Puglia, che segue a distanza di pochi giorni il lancio dei test sierologici nei laboratori e centri Lifebrain presenti in Lombardia ed in Calabria, è l’ultimo tassello di un impegno profuso su scala nazionale: fin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, il Gruppo Lifebrain ha infatti supportato ASL locali, strutture sanitarie e importanti aziende private in tutta Italia, eseguendo oltre 115mila test tra sierologici e tamponi.

Di seguito la lista dei Centri Lifebrain in Puglia nei quali è possibile effettuare il test sierologico: