Lifebrain sigla una partnership con Valentino per screening Covid dipendenti

Lifebrain sigla una partnership con Valentino per lo screening Covid per i dipendenti

Lifebrain si unisce a Valentino nella lotta al Coronavirus: una partnership finalizzata alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Maison, che potranno usufruire, su base volontaria dei test sierologici per verificare l’eventuale presenza degli anticorpi Covid-19.

Lo screening, proposto al personale operativo in sede, è partito a fine maggio a Milano, Roma e Valdagno. La partnership tra Lifebrain e Valentino prevede la possibilità di estendere questo tipo di screening in tutte le città in cui la Maison è presente, sulla base delle singole autorizzazioni regionali.

“Siamo orgogliosi di supportare Valentino in questo processo di fondamentale importanza in vista della piena riapertura delle attività, grazie a una mappatura che fornirà una fotografia esatta e completa della comunità Valentino”, spiega Riccardo Manca, Direttore Generale Lifebrain.