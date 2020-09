Light and day - Architetture straordinarie: la mostra di Galassi

La stagione autunnale della Galleria Arteutopia - Après-coup Arte si apre con la mostra del fotografo Gianni G. Galassi. Light and day – Architetture straordinarie, in mostra presso la Galleria Arteutopia, via Privata della Braida 5 a Milano, tra le mura di Après-coup, narra di come la cultura contemporanea lascia agli artisti il compito di rimodellare il tempo, lo spazio e le forme del reale con una libertà che stimola e ridefinisce gli strumenti: fotografia, grafica, e un segno quasi pittorico, si incontrano e si dividono in un linguaggio che non è solamente “figurazione” e trasposizione estetica: ad una lettura più attenta si scorgono tutti i motivi di complessità e di ansia che attraversano il nostro tempo.

Galassi nelle circa 35 fotografie di grande formato esposte nella mostra, ci propone una maestosa e abbagliante prospettiva nell’osservazione dell’architettura delle nostre città, in un suggestivo percorso di luce e ombre che spesso si accosta alla pittura metafisica. Le immagini saranno tutte accompagnate, in didascalia, dal nome del manufatto e dell'architetto.

Gianni Galassi, si confronta con la fotografia all'intersezione tra racconto, simbolo e illusione.

Luoghi reali e immaginari, palazzi che incrociamo ogni giorno e non vediamo, silenzi che annegano nei colori e nelle forme di una città ideale. Le geometrie secche e silenziose delle fotografie di Gianni Galassi prendono forma da prospettive e particolari, dove però riusciamo a riconoscere i dettagli di un balcone o di un cielo follemente blu dietro una parete, come il cielo dietro le teorie di nitidi balconi che è già ineluttabile passato, archeologia metropolitana in un futuro presente.

Gianni G.Galassi declina il suo alfabeto artistico alla luce che crea e nasconde, dove la prospettiva diventa illusione, e la narrazione si coagula nella celebrazione dell’Immagine, autentico moloch del nostro tempo.

L’autore

Gianni Galassi, nato a Milano nel 1954, a 16 anni debutta come fotografo di still-life. Nel 1979 l’altra sua grande passione, quella per il cinema, lo porta a Roma a lavorare nell'industria cinematografica. Oggi si occupa di post-produzione cinetelevisiva. Non ha mai smesso di fotografare. Ha esposto a Venezia, alla Fondazione Cini, nel 2010. Nel 2009 a Roma, alla Galleria Luxardo, e nel 2007 al Festival della Fotografia e al Museo Nazionale di Palazzo Venezia. In precedenza a Milano, Viterbo ed Atene. Sue opere fanno parte della collezione permanente della Fondazione Cini di Venezia.

Galleria Arteutopia – Après Coup Arte

Via privata della Braida n. 5 tel. 02 3824 3105

Mostra visitabile da martedì a sabato dalle ore 16.30 alle 24.00

Chiuso domenica e lunedì

Ingresso libero