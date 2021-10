Lista Pd vola a Milano: verso il 30% di preferenze in città

Secondo i primi dati grezzi dai seggi campione del Partito Democratico pare che la lista del partito di Enrico Letta potrebbe arrivare a oltre il 29% e in certi casi anche oltre il 30%. Gli esperti dicono che questo dato potrebbe calare ma per adesso i dem sono in grande spolvero a Milano.