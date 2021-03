Lo "ius soli" vi sconvolge? Sumaya Abdel Qader promuove un ciclo di dirette per comprendere meglio l'argomento



Parte un ciclo di dirette che si chiamerà "#scintille" sul profilo Facebook di Sumaya Abdel Qader, consigliera comunale di Milano. Primo appuntamento con Kaaj Shilya Tshikalandand: mercoledì 17 marzo dalle ore 18.30.



"Visto che sconvolge ancora molti, parlare di riforma delle legge per l'ottenimento della cittadinanza italiana vi invito - scrive Sumaya - a seguire il mio ciclo di dirette che con i figli di immigrati ci parla direttamente e ne racconta talenti e potenzialità di cui non possiamo fare a meno".