Lodi, sfruttamento del lavoro ed evasione, 5 ordinanze di custodia cautelare

'Operazione Spartaco' a Lodi nei confronti di 5 responsabili indagati per associazione a delinquere, sfruttamento del lavoro, estorsione ed evasione fiscale. I finanzieri del Comando provinciale di Lodi, su disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale di Lodi, spiega una nota, stanno eseguendo numerose perquisizioni e un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del citato tribunale, nei confronti di una famiglia di imprenditori lodigiani con piu' di 150 dipendenti. L'operazione, in cui sono stati impegnati oltre 100 finanzieri, ha portato anche al sequestro di beni ed altre utilita' per un importo complessivo di oltre 20 milioni di euro.

Da quanto si apprende, è un'azienda dell'autotrasporto, la Plozzer srl, quella entrata nel mirino di un'inchiesta della Procura di Lodi e che oggi ha portato agli arresti domiciliari il titolare e ad altre misure cautelari i suoi famigliari. Dalle indagini emerge un quadro di sfruttamento dei propri lavoratori, per lo più non italiani, impiegati come autisti. I soggetti sentiti dagli inquirenti avrebbero parlato di "un'attività lavorativa connotata da turni disumani, che arrivavano anche a 20 ore quotidiane, senza che fosse loro corrisposto alcun compenso per lavoro straordinario". Gli autisti di nazionalità non italiana erano "sottopagati" e costretti a lavorare "in condizioni degradanti", pena la "minaccia del licenziamento". "Gli autisti erano così intimoriti dalla possibilità di perdere l'occupazione e in una posizione di netta debolezza tanto da essere costretti ad assecondare il volere societario", si legge nell'ordinanza. In più, secondo quanto riferito da alcuni autotrasportatori ai militari, "alcuni colleghi per poter dormire di notte sui camion da utilizzare corrispondevano ai datori di lavoro un importo quantificabile in duecento/trecento euro mensili".