Lombardia: extra bonus di 1.500 euro per i giornalisti, ecco come richiederlo

Il bonus di Regione Lombardia di 1.500 euro per i giornalisti con codice Ateco 90.03.01 sarà disponibile da lunedì 1 febbraio alle ore 15 fino al 5 febbraio. Valgono le modalità già indicate in precedenza (profilazione su sito bandi.regione.lombardia.it con Spid o pin della Carta Nazionale dei Servizi - CNS, la tessera sanitaria): nel giorno di apertura del bando collegarsi e immettere il proprio codice IBAN.