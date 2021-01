Lombardia, flash mob protesta 'Ora basta': "Fontana a casa"

E' iniziato alle 18 un flash mob sotto Palazzo Lombardia per protestare contro la gestione dell'emergenza fatta dalla Regione. A partecipare, tra le varie sigle, anche il Partito democratico. "L'errore che ha portato alla zona rossa in Lombardia - attacca la segretaria del Pd milanese, Silvia Roggiani - e' della giunta Fontana, ormai non ci sono piu' dubbi, ammesso che ce ne siano mai stati. Loro vanno avanti ad arrampicarsi sugli specchi, con uno spettacolo indecente che non rende onore alla Lombardia. Ne' tantomeno alle cittadine e ai cittadini che non meritano, ancora dopo le tante, altre menzogne. La verita' e' nera su bianco: con una mail del 19 gennaio il direttore dell'assessorato alla Sanita' di Regione Lombardia scrive all'Istituto Superiore di Sanita' per chiedere la revisione dell'Rt alla luce delle "modifiche relative al conteggio dei pazienti guariti e deceduti". A che scopo continuare a negare o addirittura - come ha provato timidamente a fare Fontana ieri - cercare di far credere che la colpa non sia di nessuno? Siamo stanchi di subire fallimenti, flop e ritardi da parte di una giunta arrogante e incapace, perfino di ammettere di sbagliare e di dire una parola semplice come scusa". "Oggi, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, porteremo in piazza la voce di migliaia di lombarde e lombardi, di commercianti, ristoratori, studenti, insegnanti, indignati e stremati. La voce di chi, dopo 11 mesi incredibili e assurdi, chiede che Fontana e i suoi se ne vadano a casa. La Lombardia merita di meglio, Ora basta!", ha concluso Roggiani.

"Mi unisco virtualmente alla manifestazione che si sta svolgendo in questo momento sotto Palazzo Lombardia - scrive su FB il consigliere regionale PD, Samuele Astuti - perché ciò che è successo in questi giorni non è accettabile. Non è accettabile che Regione Lombardia prima si lamenti della zona rossa e sbraiti contro il governo salvo poi, una volta accortasi di essere nel torto e di aver sbagliato a conteggiare il numero di persone attualmente positive, dica che probabilmente “non è colpa di nessuno”. Inoltre, quel numero, 10.000.000, impresso nella calcolatrice non è casuale ma il prezzo delle quasi 900.000 dosi di vaccino antinfluenzale che la Giunta ha prima strapagato e, poi, non è riuscita ad inoculare. Ora basta, #FontanaDimettiti."

Anche Toninelli in piazza contro la Giunta Fontana

"Ci vediamo alle 18, davanti alla Regione Lombardia, per ridare dignita' ai lombardi", annuncia Danilo Toninelli, spiegando che "ne abbiamo viste di tutti i colori da parte della Giunta guidata da Attilio Fontana ed e' giunto il momento di dire basta". "Basta - riprende il senatore M5s - a una gestione dell'emergenza covid-19 che ha causato ai lombardi un danno immenso, basta alla superficialita', basta al pressappochismo, basta a ordinanze pericolosissime, basta a presunti favori ad amici e parenti, basta errori". "Pensavano di scaricare tutti gli sbagli fatti su Giulio Gallera, e' arrivata Letizia Moratti e va anche peggio. Questi signori - conclude - devono andare a casa".