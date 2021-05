Milano

Martedì, 11 maggio 2021 - 11:13:00 Lombardia: vaccino a over 50, superate le 500 mila prenotazioni in un giorno Sono 501.732 le prenotazioni per i vaccini in Lombardia effettuate dalla mezzanotte di ieri alle 10.15 di stamani per la fascia d'età 50-59 anni