Lombardia, vaccino senza prenotazione: chi può farlo e come

Lombardia, vaccino senza prenotazione

La campagna di vaccinazione in Lombardia avanza a pieno ritmo con la somministrazione delle terze dosi e con le prime inoculazioni per chi ancora non si fosse vaccinato. In generale nella regione Lombardia è necessario prenotarsi sulla piattaforma dedicata per poter recarsi presso un centro vaccinale.

Sono state introdotte delle novità e possibilità: vaccinarsi senza la prenotazione per velocizzare la campagna di somministrazioni di vaccini contro il virus. Ci sono delle categorie in particolare che possono cogliere questa opportunità.

Chi può farlo e come

Tutte le info sono presenti, come sempre, sul sito realizzato ad hoc dalla Regione Lombardia. Si legge chiaramente chi e come poter avere la somministrazione senza la prenotazione: "Al momento l'accesso diretto, quindi la possibilità di avere la somministrazione del vaccino senza necessità di prenotare, è consentito solo a chi deve fare la prima dose ed ha almeno 12 anni. È sufficiente recarsi al centro vaccinale portando codice fiscale e tessera sanitaria, senza necessità di prenotare un appuntamento sul portale della regione".

Hub vaccinale aperto anche di notte

Inoltre, la regione Lombardia ha avviato un’altra novità, sempre per velocizzare ed incrementare la campagna vaccinale. Da venerdì 14 gennaio e per i successivi due venerdì di gennaio l'hub vaccinale di Sesto San Giovanni presso l'ospedale in viale Matteotti 83 è aperto a titolo sperimentale anche di notte, facendo in pratica orario continuato.

Questa possibilità riguarda tutte le categorie che possono ricevere sia il ciclo primario di vaccinazione sia la terza dose o dose booster. I cittadini potranno recarsi all'hub senza prenotazione e ricevere la propria dose di vaccino.

(D.I.)