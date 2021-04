Lombardia, vaccino sulla piattaforma di Poste da sabato 3



"Il nuovo sistema di prenotazione delle Poste entrera' in funzione sabato 3 aprile". Lo ha annunciato Regione Lombardia che oggi illustrerà il piano di vaccinazione massiva e il nuovo portale.



Questa mattina il piano verrà presentato dal presidente Attilio Fontana, la vicepresidente, Letizia Moratti, l'assessore alla Protezione civile, Pietro Foroni, il coordinatore della campagna vaccinale, Guido Bertolaso, e il chief digital technology operating officer di Poste Italiane, Mirko Mischiatti.



La Lombardia, ha sottolineato ieri il governatore Fontana, resterà in zona rossa "fino a venerdì sicuramente. Penso che lo saremo per tutta la settimana di Pasqua, tenendo conto che sarà praticamente rossa per tutto il Paese. Mi auguro che, finito il periodo delle vacanze pasquali, si possa ricominciare a respirare".