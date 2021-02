Lombardia: Viggiù, Mede, Castrezzato e Bollate zona rossa fino al 24/2

Nei comuni di Viggiu' (VA), Mede (PV), Castrezzato (BS) e Bollate (MI), a decorrere dalle ore 18 di domani mercoledi' 17 febbraio, verranno applicate le disposizioni previste nella cosiddetta 'fascia rossa', gia' osservate poche settimane fa sull'intero territorio regionale. Il presidente della Regione - sentito il ministro della Salute - lo ha stabilito con una ordinanza che, ai sensi dell'art. 3 del dpcm 14 gennaio 2021. Lo comunica la Regione Lombardia in una nota. La decisione e' stata presa "in relazione all'insorgere di cluster di contagio in alcuni comuni lombardi, legati alla diffusione di varianti del virus". Inoltre con l'ordinanza si dispone che le attivita' scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie in questi comuni si svolgano esclusivamente con modalita' a distanza. Tale sospensione riguarda anche asili nidi e scuole materne. L'ordinanza e' valida fino a mercoledi' 24 febbraio.