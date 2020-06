Turismo Covid Free, M5S Lombardia: "Serve un marchio regionale"



"In queste difficili settimane abbiamo recepito le richieste degli operatori del settore turistico: tutti concordano sulla necessità di richiedere un marchio regionale 'Covid Free' da poter esporre come certificazione di un ambiente salubre e sicuro. Purtroppo la linea di queste settimane è cercare di trasmettere il messaggio che la pandemia è ormai alle spalle: noi invece siamo d'accordo con albergatori e ristoratori e riteniamo che si debba puntare sulla ricostruzione della fiducia nelle strutture turistiche attraverso l'introduzione di un marchio ad hoc". E' quanto ha dichiarato il consigliere regionale lombardo del M5S, Raffaele Erba, autori di un emendamento che verrà presentato oggi nel corso della IV Commissione di Regione Lombardia dedicato al "Piano annuale per la promozione turistica e dell'attrattività".



In una nota, il Movimento 5 Stelle Lombardia spiega che oggi avanzerà anche altre richieste tra cui quella relativa allo sviluppo del turismo di prossimità. "Chiederemo che vengano valorizzate le località e i percorsi attrattivi dei territori montani e lacustri lombardi e di concedere un bonus-vacanze aggiuntivo a quello previsto dal Governo per tutti i turisti che decideranno di trascorrere le vacanze in Lombardia" ha spiegato Erba, aggiungendo che "nel dettaglio, riteniamo che il bonus debba essere sfruttabile nei periodi di bassa stagione in modo da distribuire al meglio i flussi turistici, con particolare attenzione all'incentivo delle azioni di mobilità dolce". "Infine - ha concluso il consigliere pentastellato - punteremo su una forte attenzione al tema della sostenibilità chiedendo di rafforzare gli investimenti per le strutture che decideranno di procedere a una riqualificazione energetica con interventi rispettosi dell'ambiente".