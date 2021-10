Madi Ventura apre Why Nut, il primo Cafè e nut roastery a Milano

La frutta secca di Madi Ventura è protagonista di Why Nut, originale Cafè e Nut Roastery. All’interno del locale, sito in Corso di Porta Ticinese 100, è presente un corner dedicato alla frutta secca con prodotti ideati in esclusiva dai roaster Ventura, ed è possibile mangiare dalla colazione all'aperitivo. Il menu, ovviamente, valorizza la frutta secca in tutte le sue espressioni. Per il 2022 sono già previste nuove aperture nel capoluogo lombardo e l'obiettivo è quello di portare il concept anche altre città italiane.