Majorino: "Covid, Regione ha buttato sette mesi. Non capisco il coprifuoco"

Majorino: "Covid, Regione ha buttato via sette mesi. Non capisco il coprifuoco"

Resta molto critica la posizione dell'europarlamentare milanese Pierfrancesco Majorino nei confronti della gestione della pandemia Covid da parte di Regione Lombardia, compresa la scelta del coprifuoco. Con una nota sui social, il dem scrive: "Insisto: Regione Lombardia ha buttato sette mesi. E denunciarlo è un dovere"

Prosegue Majorino: "Non comprendo bene il senso del coprifuoco lombardo notturno ma evidentemente ci saranno ragioni valide a sostenerlo. Soprattutto essendo molto preoccupato per la tenuta di tutto non mi scandalizzano le limitazioni introdotte (al netto del fatto ovvio che ci sono categorie di lavoratori e imprenditori che andranno sostenute). I sindaci poi sono solitamente persone con la testa sulle spalle evidentemente le città sono così maggiormente "controllabili". La cosa che mi scandalizza invece è un'altra.In sette messi la Regione Lombardia non ha minimamente fatto passi avanti sul tema della prevenzione, del tracciamento, dell'assistenza ai positivi". Continua il dem: "Il disastro di oggi è simile a quello di marzo. L'impreparazione è impressionante. Il pasticcio sui vaccini antinfluenzali grida vendetta. In questi giorni riprenderemo con forme di denuncia e mobilitazione pubblica. Spero di non essere tacciato di disfattismo. Stare zitti è da complici".