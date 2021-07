Mario Mantovani, festa per i 72 anni: chi c'era (e chi no)

Grande festa per il compleanno (72 anni) e per l’uscita del suo libro (“Uno di noi”) di Mario Mantovani che, ancora una volta, e dopo tante vicende che lo hanno coinvolto, ha confermato la sua forza umana e politica (apparentemente non se ne occupa ma è ancora più potente di prima dietro le quinte). Umana, perché durante il video proiettato su maxischermo e che ha lasciato a bocca aperta gli oltre 250 invitati placé, ha raccontato la sua vita dall’inizio, lui radicato nella sua terra, prima impegnato nelle colonie estive per i bambini fino a occuparsi di ragazzi arrivati con i barconi dall’Albania, portati a casa sua, fatti studiare e dato un lavoro.

Politica, perché oltre ai tanti sindaci, ex sindaci lombardi (e non) e amministratori vari accorsi al suo invito, c’erano pure il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e Daniela Santachè (molto elegante in nero con l’immancabile compagno Dimitri d’Asburgo, bella coppia, a detta di tutti) senatrice di Fdi, il partito in cui è convogliato Mantovani dopo anni da forzista, rinnegato da quella parte politica che senza di lui ha perso vigore fin da subito. Tra gli ospiti, Romano La Russa sostituiva il fratello Ignazio impegnato a Roma.

Notate le assenze di Carlo Fidanza, Riccardo De Corato e Lara Magoni (questi ultimi assessori in Regione) e dell’ormai ex amico Giuseppe Romele. Presenti i consiglieri regionali Franco Lucente, Paolo Franco, Barbara Mazzali. Mancava Patrizia Baffi, neo consigliere transitata dal Pd a Fdi ma in compenso ecco Federico Romani con nuova fidanzata (evidentemente sotterrata l’ascia di guerra tra suo padre Paolo e Mantovani). La serata in classico stile berlusconiano (o erano mantovaniane quelle di Berlusconi?), ha visto alternarsi sul palco un applauditissimo Riccardo Fogli e una sofferente Katia Ricciarelli (sarà stato il caldo?). Mega torta finale e tutti a letto felici e contenti.