Massari, il legale: "Tutelare i figli minorenni, stop spettacolarizzazione"

Paolo Massari, dal legale che segue il giornalista ed ex consigliere del Comune di Milano Paolo Massari, recentemente arrestato con l'accusa di violenza sessuale, giunge un appello rivolto alla stampa per tutelare la "serenità psicofisica dei due figli minori". Così scrive l'avvocato Annamaria Bernardini de Pace: "Sarà il processo, nel quale avranno voce tutte le parti, anche il presunto colpevole e non solo la presunta vittima, a decidere se c’è o no responsabilità penale. Fino ad allora, i figli hanno il diritto di credere innocente il loro papà. Dunque è veramente scandaloso e insopportabile che ci sia un processo mediatico, privo di garanzie e di obiettività. Ma soprattutto privo di contraddittorio. Tutte queste ipotetiche vittime che spuntano da dovunque, ben nascoste da cappelli e mascherine, invece di compiacersi in TV dell'orrore che dicono di aver subito, avrebbero dovuto e dovrebbero servirsi degli strumenti corretti al momento giusto a viso aperto. E i giornalisti, che giustamente non possono essere censurati nel sacrosanto diritto di cronaca, dovrebbero essere meno famelici di spettacolarizzazione e potrebbero applicare i principi etici, che impongono loro di tutelare tutti i minori e sopranutto i più sfortunati. A nome dunque di questi due ragazzini adolescenti che leggono, ascoltano, vedono, capiscono e piangono, chiedo per cortesia il silenzio su qualsiasi argomento relativo a questo papà, a meno che non sia contenuto in un provvedimento giudiziario. Soprattutto chiedo il silenzio su fatti raccontati da terze persone, che non hanno ritenuto, nei tempi utili, di sottoporli al vaglio delle autorità competenti e che oggi invece li rivelano pubblicamente, incuranti del dolore che infliggono agli incolpevoli fìgli"