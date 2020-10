Mercati Comunali Scoperti, Italia Viva: aperti ma seguendo norme di sicurezza

"Ogni settimana, Milano, ospita 93 Mercati comunali scoperti, frequentati da migliaia di Cittadini. Questi Mercati sono quindi luoghi di potenziale assembramento, attualmente non presidiati correttamente in funzione anti Covid19.Poiché la curva dei contagi ha subito negli ultimi giorni, una forte impennata, riteniamo sia necessario procedere con la regolamentazione degli accessi e un serio ed efficace controllo di tutte le norme che evitano il propagarsi del virus, ad esempio: Cittadini e Operatori commerciali muniti di idonee mascherine indossate correttamente, distanziamento fisico presso i posteggi degli ambulanti, accesso contingentato.Chiediamo pertanto che l’Amministrazione comunale si attivi, a partire dagli Assessorati competenti, con interventi di Polizia Locale e Settore annonario, dedicati seriamente al controllo delle norme preventive alla diffusione del virus nei Mercati per evitare oggi il rischio di chiusura completa domani!". A sostenerlo sono i Consiglieri di Municipio Italia Viva Milano in una nota.