MFW, Enriquez accende i riflettori sul grande cinema italiano

Alessandro Enriquez accende i riflettori sul grande cinema italiano con una collezione che celebra il mito delle sue icone più amate. Da Cinecittà al Museo Nazionale del Cinema di Torino, simboli della grande tradizione cinematografica italiana, un viaggio tra i fasti della settima arte, che prende il via con Pane, Amore e Fantasiadi Luigi Comencini e l’intramontabile bellezza di Gina Lollobrigida, che incarna il fascino magnetico delle dive di un tempo. Da Sophia Loren a Virna Lisi, da Monica Vitti a Vittorio De Sica e Alberto Sordi, ogni capo della collezione cattura l’essenza delle pellicole che hanno fatto la storia, evocando l’eleganza e l’intensità emotiva di quei capolavori.

MFW, Enriquez reinventa le atmosfere di un tempo

Le cromie della collezione si ispirano alle pellicole cinematografiche, con sfumature che richiamano le atmosfere di un tempo. Le silhouettes, invece, combinano il rigore sartoriale degli anni ’50 con la libertà creativa degli anni ’80 e ’90, dando vita a capi sofisticati e contemporanei. Le stampe sono il cuore pulsante della narrazione visiva: un pattern all-over di asinelli bianchi e neri, arricchito da dettagli dorati, rievoca Pane, Amore e Fantasia, mentre la stampa foliage in stile liberty rende omaggio a Virna Lisi, sospesa tra realtà e fiaba insieme ai suoi “gioielli preziosi”, catene dorate e ciondoli portafortuna che brillano su sfondi viola e verdi.

Il pied de poule si reinventa in un pattern sofisticato

L’omaggio al cinema prosegue con scenari invernali ispirati alle commedie di Monica Vitti e Alberto Sordi: paesaggi innevati, sciatori dai colori vivaci e il messaggio Holiday of Amore, un richiamo alla spensieratezza delle vacanze di un tempo. La grafica mille cuori, ormai firma dello stilista, si intreccia con un caldo tartan nelle nuances del rosso e del beige dorato. Il viaggio immaginario prosegue nel Cinema Enriquez, un’illustrazione che trasporta lo spettatore in una grande festa sotto le luci delle piazze, popolata da stelle del cinema in un’atmosfera blu notte che sa di sogno e nostalgia. Il pied de poule si reinventa in un pattern sofisticato con la scritta AMORE, mentre un sontuoso banchetto ispirato a Il Gattopardo prende vita tra leopardi dorati e suggestioni maculate. A coronare il racconto, una stampa dal fascino surreale in cui un fiore si apre rivelando un uovo, simbolo di fortuna e amore, immerso in sfumature di blu e verde.

MFW, Enriquez punta su una nuova visione della tinta unita

Tra le novità della stagione, spicca il punto Milano, un tessuto elasticizzato che modella abiti dalle gonne svasate anni ’50, giacche doppiopetto e pantaloni a zampa, fino ai tubini avvolgenti. Il guardaroba Enriquez si arricchisce anche di capispalla funzionali e sofisticati: piumini in nylon trapuntato per un tocco contemporaneo e bomber o spolverini in lana e cashmere nei toni del grigio e del cammello, perfetti per un’eleganza senza tempo. Un’ulteriore novità è l’abito camicia con dettaglio corsetto, una reinterpretazione moderna della silhouette classica, realizzato in flanella di cotone e disponibile in un mix di disegni check o tinta unita. Infine, per la sera, la collezione punta su una nuova visione della tinta unita: il colore pieno diventa protagonista, esaltando la purezza delle linee. Con ironia e passione, Alessandro Enriquez proietta sul presente l’eternità di un’epoca d’oro, presentando una collezione che è pura magia cinematografica.