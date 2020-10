Michela Proietti racconta "La Milanese"

Una scherzosa guida allo stile per signore, un manuale di "autoaiuto" per milanesi disperate, un’occasione per sorridere delle manie che contraddistinguono ogni donna, meneghina e non. Tutto questo (e molto altro) è "La Milanese", il best seller di Michela Proietti, giornalista del Corriere della Sera e 7 e opinionista televisiva esperta di moda, costume e società, presentato questa sera alla Mondadori di Piazza Duomo.

In classifica da 5 settimane, terzo nella Varia Italiana e alla quinta ristampa, il libro supera miti e cliché tracciando l'identikit della donna milanese con ironica fedeltà. "Non pettegolezzi, ma pagine di costume", come definito dalla giornalista e scrittrice Lina Sotis nella prefazione.

Perché la "milanesità", per una donna, non è dettata dall'origine, né dal senso di appartenenza: è uno stile di vita, un modo di essere assorbito all'ombra della Madonnina sin dalla tenerà età (o acquisito con il tempo), con il suo corredo di nevrosi, capricci, riti, vezzi e tic.

"Sono di Perugia ma vivo e lavoro da Milano da tanti anni", ha raccontato ad Affaritaliani.it l'autrice Michela Proietti. "Ho sempre osservato a distanza queste donne meravigliose che lavorano e hanno uno stile unico al mondo, che suscita l'interesse e la curiosità di tutti, soprattutto da chi proviene dall'estero. Ho deciso di fare un omaggio a Milano, città che mi ha ospitato e dato molto, raccontando la sua realtà in un momento di grande sofferenza come quello attuale, ma in un'ottica di leggerezza".

"Lo stereotipo della donna milanese negli anni si è trasformato, ma ci sono dei capisaldi fatti di stili e abitudini che dagli anni Sessanta, momento di forte emancipazione femminile, sono giunti ai giorni nostri. Donne importanti della città come Gae Aulenti e Giulia Maria Crespi, con i loro salotti e la loro eleganza, hanno ispirato molto i tempi presenti. Le donne milanesi oggi sono nei Cda ma conservano lo stesso garbo e grazia del passato".

In un capitolo del libro, l'autrice tratteggia anche il profilo dell'uomo meneghino, "elegante e un po' controcorrente", originale tanto da "distinguersi dal resto del mondo", che subisce un unico condizionamento: quello della milanese. "Il milanese - ha spiegato Michela Proietti - è un uomo in eterno aggiornamento perché deve tenere testa a una donna in continua evoluzione: dal modo di vestirsi alle letture, fino alla ricerca della casa perfetta, la donna milanese ha sempre nuovi obiettivi da raggiungere e tiene l'uomo costantemente in tensione. Lui si lamenta, ma alla fine non può farne a meno".

"La donna milanese è una perfettina", ha commentato ad Affaritaliani.it Lina Sotis. "Segue gli orari e le regole, ma sa anche trasgredirli con grande fermezza. La romana è un po' cialtrona, la bolognese è seducente, ma la milanese è tante cose: ha una marcia in più. Io sono romana, dunque cialtrona, ma ho studiato molto seriamente la milanese e devo dire che sono passata con un buon voto".

"Io sono una milanese doc", ha dichiarato Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano. "Mi chiamo Scavuzzo, non Brambilla né Fumagalli, ma racconto le esperienze di chi, pur essendo nato e cresciuto a Milano, ha origini del Sud. Racconto di come questa sia la mia città a tutti gli effetti. Nel libro di Michela Proietti ci sono molti racconti che mi appartengono e altri che invece non fanno parte della mia esperienza, ma credo sia questa la bellezza delle donne che abitano Milano: la milanese è una ma è anche tante, e nella somma di tante storie c’è una Milano che si racconta al femminile in cui ciascuna di noi ritrova un pezzo della sua femminilità ambrosiana".