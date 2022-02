Milano, una gang blocca il tram: flessioni sulle rotaie e sputi

Assalto al tram a Milano: flessioni sui binari e sputi

Le immagini di un video pubblicato dalla pagina 'Welcome to favelas' stanno facendo il giro dei social. Si vede un tram obbligato a fermarsi da un gruppo di ragazzi che si mettono a fare flessioni proprio sui binari in mezzo alla strada. Non contenti hanno bersagliato il tram con pietre e sputi. L'episodio è avvenuto domenica 6 febbraio fra via Rembrandt e via Rubens. Fortunatamente non ci sono stati danni o feriti. Atm ha fatto sapere che: «Il fermo è durato pochi secondi, nessuna ripercussione sul servizio».