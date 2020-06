Musica, “LSM” scala le classifiche

LSM è il progetto del cantautore milanese Ludovico Sergent- Marceau, nato nel 2017. Un sound intimo, diretto e coinvolgente che caratterizza la sua musica frutto di esperienze e generi diversi, forgiata dalla passione per l'Alternative Rock e dalla voglia di sperimentare.

Oltre a “Sue”, pubblicata nel 2017, LSM ha pubblicato altri due singoli: "Under Control" e "Shelter", disponibili in tutte le piattaforme di streaming. Attualmente l’artista sta lavorando a nuovi brani che verranno presentati nel corso di quest’anno.

Il primo singolo “Sue”, pubblicato da solista, è un’alternative ballad che racconta la storia di una ragazza a cui viene rubata l’innocenza e che da vittima diventa carnefice, riprendendo ciò che di più prezioso le è stato portato via, l’amore per sé stessa.

“Sue - racconta il cantautore - è la metafora dell’eterna lotta che si combatte tra i due lati opposti del nostro animo, innocenza e colpa.”

Il video, frutto di un’attenta trasposizione dell’istrionica casa di produzione milanese Kinedimorae e dal tocco di colore di Olimpus post produzione televisiva, nasce dall’immaginario dell’autore.

Un sound intimo che alterna diverse influenze, dall’Alternative Rock al Grunge.

“Dicono che il Grunge - continua LSM - sia morto. Secondo i numeri sì ma l’emozione, lo spirito e l’energia che vibrano nella sua dissecante armonia sono vitali e lo saranno sempre. Non ho mai avuto interesse per il giudizio sterile, mediocre e statistico a cui venivo sottoposto. Ho fretta, non ho tempo di fermarmi per inutili discussioni, per sentito dire. La domanda è: cosa-provi-quando-ascolti? Quando fai centro lo leggi negli occhi del pubblico ed è la ricompensa più grande. In quel momento non esistono numeri.”

LSM ha partecipato al Festival talent-scout, ROCK TARGATO ITALIA 2019 arrivando in semifinale. Attualmente è finalista alla terza edizione - ancora in corso- del Grassobbio Music Festival, in cui ha presentato anche l’inedito “Burning rose”. L’artista ha pubblicato altri due singoli, “Under Control” e “Shelter”, entrambi fruibili sulle principali piattaforme:

Link al videoclip:

https://vimeo.com/329877462/941eb2425