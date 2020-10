Milano 2021, Salvini: "I nomi interpellati non hanno tessere di partito"

"Quasi tutti i nomi interpellati non hanno tessere di partito in tasca, certo sono di area antagonista alla sinistra". Così Matteo Salvini al termine del vertice del centrodestra sulla rosa di nomi al vaglio per candidature unitarie nelle città al voto in primavera, a partire da Roma e Milano. "Ci siamo presi qualche ora per contattarli, da Milano a Roma, a Torino e Napoli, tante donne e uomini, dall'impresa, volontariato, università che si mettono a disposizione, ci rivedremo a breve", ha aggiunto Salvini. "Ci rivedremo - spiega - in settimana, per vedere le disponibilità e quali sono i candidati migliori, Roma e Milano meritano di più".

Per Milano, riferiscono alcune agenzie, sarebbe spuntata l'idea di affidarsi a un campione del grande Milan di Sacchi: Franco Baresi. Ma è stato fatto anche il nome dell'imprenditore farmaceutico Sergio Dompè