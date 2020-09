Milano, al Teatro della Memoria arriva “La mezza luna”

Cosa significa sapere di aspettare un figlio disabile? Quali conseguenze porta all’interno di una coppia? Sono i temi de “La mezza luna” la commedia teatrale scritta da Rosy Cannas e Giovanna Biraghi . Nella storia di Greta e Mario, coppia sposata da 20 anni,che si trova ad affrontare una gravidanza “speciale”, si ritroveranno certamente in molti.

Come spesso accade nelle coppie alle prese con una situazione cosi difficile, è Mario, sindacalista paladino dei diritti dei lavoratori e degli oppressi, a non riuscire a accettare la “diversità”della bimba inaspettatamente in arrivo .

Greta invece, come quasi sempre fanno le mamme l’accoglie da subito e non ha alcuna intenzione di rinunciare a quello che comunque considera un regalo della vita. Il tema è trattato in maniera brillante e leggera.