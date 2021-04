Milano, "caccia" alle 21 campane di Sant'Ambrogio

"Caccia" alle 21 campane di Sant'Ambrogio disseminate per Milano, nell'ambito del progetto di arte urbana di Patrizia Morici, con le installazioni artistiche create da Patrizio Travagli e collocate sino a Pasqua, domenica 4 aprile, in 21 diversi luoghi del centro di Milano. Il culmine dell’evento sarà proprio la mattina del 4 aprile, anniversario della morte del santo patrono di Milano che quest’anno coincide con la domenica di Pasqua, con il posizionamento in piazza Duomo di un affresco realizzato da Alberto Wolfango Amedeo D’Asaro (in arte Paletta), una sorta di pala iconografica che racchiude in un’unica immagine trionfale, sant’Ambrogio e grandi nomi del passato e del presente che hanno lasciato traccia nell’arte, nello spettacolo, nella cronaca, nella politica. Tra gli 86 visi ritratti si possono riconoscere: Luca Parmitano, Gino Strada, Liliana Segre, Renzo Piano, Giorgio Armani, Greta Thumberg, Adriano Celentano, Fiorello, Patrick Zaki, e ancora Papa Wojtyla, Leonardo Da Vinci, Giorgio Strehler, Elio Fiorucci, Gigi Proietti, Giulio Regeni, Claudio Abbado, Picasso, Albert Einstein, Alberto Sordi, Carlo Tognoli

Le ventuno installazioni diffuse in tutta la città si ispirano al gioco della campana, uno dei più antichi e diffusi giochi da cortile che si conoscano, nato come metafora e collegamento tra il mondo terreno e quello spirituale. Si tratterebbe infatti della rappresentazione allegorica di un’antica credenza secondo la quale l’anima, ovvero il sasso, partendo dalla terra arrivi, per stadi intermedi, al paradiso.

Le campane vengono rilette con il coinvolgimento di diversi artisti, ognuno con le proprie caratteristiche e ispirazioni. Ogni installazione (tra 7 e 20 metri di lunghezza) è pensata come un percorso a caselle. Un modo anche per raccontare Milano, la sua storia, i suoi luoghi.

L'elenco dei 21 luoghi in cui trovare le installazioni

Piazza Duomo

Piazza Scala

Galleria Vittorio Emanuele

Piazzetta Reale

Via Luca Beltrami

Piazza Castello

Castello Sforzesco (cortile interno)

Arco delle Pace

Largo La Foppa

Piazza XXV Aprile

Darsena,

Piazza XXIV Maggio

Piazza Duca d’Aosta,

Largo Greppi

Via Dante

Piazza Cordusio

Piazza del Carmine

Via Brera

Piazza San Babila

Piazza San Carlo

Corso di Porta Ticinese