Milano cambia verso ( e orari)

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano cambia verso. Ci voleva il dramma della pandemia per ridisegnare in modo più razionale gli orari della città. E sì, perché per superare tanti piccoli e grandi egoismi, che hanno costretto generazioni di pendolari (lavoratori e studenti) ad affollarsi su treni e bus, non sono bastati decenni di studi sugli “orari della città”, perché la logica degli interessi particolari ha sempre prevalso e nessun amministratore della città ha osato cambiare. Beppe Sala, con la cautela di sempre, si è subito schierato però (complice il buco nel bilancio Atm) a favore di un utilizzo più razionale della mobilità. Spazzando via chiacchiere inutili a difesa di questa o quella corporazione. E la pandemia ha prodotto un altro prodigio: giorni fa Atm e Trenord hanno presentato assieme i loro programmi di trasporto, per una volta rinunciando alla rivalità (di facciata). Anche Cgil, Cisl e Uil hanno partecipato e condiviso il progetto: un segno di maturità che va oltre il totem dei contratti (pure necessari) e guarda agli interessi generali. Dal 7 gennaio si cambia, dunque. Ora tocca a cittadini, professionisti, commercianti dimostrare che la scelta del comune va assecondata, nell’interesse di tutti. (daniele bonecchi)