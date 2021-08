Milano, celebrazione sciita dell'Ashura: noi contrari ad atrocità



In via Vittor Pisani, davanti alla stazione centrale di Milano si e' svolta oggi la processione organizzata dalla comunita' islamica sciita per celebrare la festivita' dell'Ashura, la commemorazione del martirio dell'imam al-Ḥusayne di 72 suoi seguaci a opera delle truppe del califfo Omayyade Yazid il 10 del mese di Muharram dell'anno 40 dell'Egira, la data che segna l'abbandono della Mecca da parte di Maometto, nel 622 d.C che segna "l'anno zero" del calendario islamico.



Un centinaio di uomini, seguiti dalle donne con i bambini, hanno percorso il lungo viale che porta verso il centro cittadino battendosi il petto in segno di lutto.

"Noi musulmani sciiti ricordiamo questo evento per ricordare a noi stessi di fare una rivoluzione interna, di non avere comportamenti arroganti e dittatoriali, noi siamo contrari alle atrocita' e la societa' deve abituarsi a non avere questi comportamenti. Oggi nel musulmanesimo c'e' questa radice violenta radicale estremista che, imponendo la violenza, vuole farsi dare ragione e noi questo non lo accettiamo. Noi sciiti veniamo attaccati da una parte di questi talebani che oggi dicono di essere cambiati, ma vedremo nella realta' quello che succedera' in Afghanistan", e' stato detto durante la manifestazione.