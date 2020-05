Milano, Corso Buenos Aire: ciclabile bocciata dal 93% dei commercianti

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - Milano, per la pista ciclabile in corso Buenos Aires bocciatura senza appello dalle attività commerciali: no alla sua realizzazione dal 93% dei punti di vendita del corso che hanno risposto al sondaggio promosso da Ascobaires con il supporto di Confcommercio Milano. Al sondaggio (risposte email) hanno partecipato 112 imprese. 104 quelle che hanno dato un giudizio negativo, 8 le imprese favorevoli alla pista ciclabile.

“Non vi è alcun pregiudizio di principio sulle piste ciclabili, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, e siamo aperti ad ogni confronto se ci fosse la volontà di sostenerlo. Abbiamo voluto raccogliere subito – spiega Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie della Confcommercio milanese e di Ascobaires – l’opinione di chi in corso Buenos Aires lavora. Il risultato del sondaggio conferma in pieno tutte le nostre perplessità su questo progetto sbagliato”.

“In questa difficile Fase 2 dell’emergenza Covid-19 corso Buenos Aires, già in grande sofferenza per la difficoltà di chi fa impresa – prosegue Meghnagi – è in pieno caos viabilistico. Code lungo il corso, ingorghi, pericolosità e alto rischio di incidenti – come ad esempio è già accaduto oggi nel tratto di pista ciclabile del vicino corso Venezia - inconvenienti vari come i corrieri che non riescono a scaricare e caricare. Tutto questo ci fa dire che, purtroppo, siamo stati facili profeti. Al Comune diciamo che siamo ancora in tempo per porre rimedio”.