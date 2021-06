Milano, due spacciatori arrestati nello stesso condominio sui Navigli

Due italiani di 35 e 54 anni sono stati arrestati ieri sera per detenzione e spaccio di stupefacenti e per detenzione di armi clandestine. Le indagini hanno permesso alla polizia di individuare un appartamento, al terzo piano di un condominio in via Ludovico il Moro, all'interno del quale il proprietario, un 35enne italiano pregiudicato, deteneva diversi quantitativi di droga. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto un chilo di hashish, 120 grammi di marijuana, 1170 euro in contanti, nascosti in una scatola di biscotti, strumenti per la pesatura e per il confezionamento e un cellulare utilizzato per gestire l'attività di smercio.

Gli agenti - riporta Mianews - hanno poi notato alcune piante di marijuana sul balcone di un altro appartamento dello stesso stabile, lo hanno perquisito. All’interno hanno trovato il proprietario, un 54enne incensurato, che deteneva una pistola semiautomatica clandestina con il relativo munizionamento, un panetto di quasi un etto di hashish e le quattro piante di marijuana che hanno insospettito i poliziotti. Dagli accertamenti svolti dai agenti, non risultano legami tra le due persone arrestate nonostante svolgessero attività di spaccio nello stesso condominio.