Milano, edicola in viale Corsica incendiata 4 volte, arrestato 41enne

Un 41enne e' stato arrestato perche' sospettato di aver appiccato il fuoco, per 4 volte negli ultimi mesi, a un edicola a Milano. Ieri mattina, i carabinieri della Stazione Milano Porta Monforte, a conclusione di attivita' d'indagine, hanno tratto in arresto, per il reato di "incendio", un 41enne di Milano, disoccupato, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L'uomo, fermato all'alba in via Lomellina mentre tentava di nascondersi tra le autovetture, e' indiziato di aver incendiato un'edicola di viale Corsica gestita da cittadini sudamericani, dove, nei mesi precedenti, si erano verificati altri tre casi analoghi.