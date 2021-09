Milano, uomo di 72 anni spara a 34enne in via Ovada: grave

Un uomo di 34 anni e' stato ferito da alcuni colpi di pistola sparati in un cortile condominiale in via Ovada a Milano da un anziano di 72 anni. L'episodio e' accaduto nel pomeriggio, poco prima delle 17, quando alcuni condomini hanno chiamato il 112 segnalando di aver sentito alcuni colpi da arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno trovato entrambi gli uomini a terra. Il 34enne con ferite al petto e' stato accompagnato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo dove e' stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza.

Anche l'anziano e' stato portato alla clinica Humanitas in codice giallo per una ferita alla testa. Sono in corso gli accertamenti dei militari dell'Arma per ricostruire la dinamica