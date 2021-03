Milano: foto con la ex, massacrato di botte da padre e figlio

Massacrato di botte da padre e figlio, tanto da finire operato d'urgenza all'ospedale Niguarda per una frattura cranica. Tutto solo per essere comparso insieme a una ragazza in una foto. Il fatto - riporta Mianews - è quanto accaduto a un 30enne la notte dello scorso 22 marzo nell'abitazione di un amico in piazza Bruzzano. L'uomo, nella serata di domenica, aveva partecipato a una cena, insieme all'amico e a due ragazze, nel corso della quale sono state scattate alcune fotografie condivise poi su WhatsApp con altri amici. Le immagini, però, hanno raggiunto anche l'ex della giovane di 23 anni: un ragazzo 21enne che ha subito scritto al "rivale" in toni molto minacciosi.

Verso l'una di notte, quando le due ragazze avevano già fatto ritorno presso le rispettive abitazioni, alla casa di piazza Bruzzano si è presentato, insieme al padre, un 45enne pregiudicato, il ragazzo di 21 anni. I due hanno prima cercato di sfondare la porta d'ingresso, poi, quando il 30enne è andato ad aprirgli, lo hanno aggredito a calci e pugni. Con i colpi più violenti sferrati proprio dal padre.La vittima del pestaggio, verso le 4.45, ha iniziato a sentire un forte dolore alla testa rendendo necessario il ricovero d'urgenza presso l'ospedale Niguarda dove i medici lo hanno operato al cervello per una frattura calotta cranica. Da lì, sono partite le indagini della Polizia di Stato che, nella mattinata di oggi, hanno portato all'arresto per tentato omicidio di padre e figlio, raggiunti nella loro abitazione di via Luigi Monti.