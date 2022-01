Milano, in discoteca senza mascherina: multe e chiusura locale

Violazione norme anti-Covid, chiusa discoteca a Milano

Nella notte fra sabato 29 e domenica 30 gennaio, a Milano, nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano, con il supporto di personale del Nas, hanno controllato alcuni esercizi pubblici di Milano tra cui un bistrot ed una tavola fredda di via Pio IV e di via Gabriele D'Annunzio, che sono stati sanzionati per carenze igienico strutturali, ed una discoteca di piazza della Repubblica, all'interno della quale sono state trovate 55 persone di cui 25 che non indossavano i previsti dispositivi di protezione individuale, alcune delle quali intente a ballare, nonostante la sospensione, in vigore fino al 31 gennaio, di tutte le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

A carico del titolare della discoteca, un 34enne italiano, è stata quindi elevata una sanzione amministrativa di euro 400 con contestuale chiusura temporanea dell'attività per un giorno. Anche nei confronti delle 25 persone che non indossavano i dispositivi di protezione saranno elevate sanzioni amministrative di euro 400 per la violazione degli obblighi imposti dalla vigente normativa sul contenimento della pandemia da covid-19.

Senza green pass al ristorante, chiuso locale in viale Cenisio

Nella sera del 28 gennaio invece, durante un controllo intorno alle 20, la Polizia ha scoperto 77 persone senza green pass all'interno di un ristorante in viale Cenisio. Gli agenti sono entrati nel locale dove hanno svolto controlli su 88 persone presenti, di cui 77 senza certificazione verde.Il titolare e sei clienti sono stati sanzionati immediatamente, mentre gli altri lo saranno successivamente. Inoltre è stata disposta la chiusura del locale per 10 giorni, anche in considerazione di un analogo episodio avvenuto lo scorso 16 dicembre.