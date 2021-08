Milano, incendio in condominio a Ponte Lambro: 30 persone coinvolte

Nel tardo pomeriggio della giornata di Ferragosto si è sviluppato un incendio di grosse dimensioni in un condominio a Ponte Lambro, nel milanese. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero oltre trenta le persone coinvolte, tra cui alcuni bambini. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Milano ha evitato che le fiamme prendessero ancora più forza.

Attualmente sono in corso accertamenti su un uomo che ieri e' stato trovato con le mani ustionate nei pressi del palazzo andato in fiamme. L'uomo ha raccontato che si trovava sul posto per cercare di dare una mano. Diciotto persone sono state portate in ospedale mentre una ventina e' stata medicata sul posto. L'incendio pare di natura dolosa e sarebbe stato innescato su un piano in cui c'erano alcune sedie a rotelle appartenenti a un uomo deceduto un mese fa. Il palazzo e' stato posto sotto sequestro.