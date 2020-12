Milano

Milano: incendio nella notte in una scuola in via Poerio, edificio inagibile Incendio nella notte all'Istituto Comprensivo Pisacane/Poerio, a Milano. Le fiamme, secondo quanto affermano i Vigili del Fuoco, si sono sviluppate nella segreteria della scuola. L'intervento e' iniziato alle 21.30 e terminato verso le 3 di questa notte. I tre piani della scuola sono stati dichiarati inagibili.