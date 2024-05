Milano: incidente stradale, uomo travolto e ucciso da bus

Un uomo sui 50 anni, non ancora identificato, e' stato travolto e ucciso nella notte a Milano da bus del Malpensa Express che viaggiava in direzione autostrada. L'incidente mortale e' avvenuto alle 4 in via Antonio Sant'Elia Cavalcavia poco prima dell'imbocco del cavalcavia del Ghisallo. Sul posto e' intervenuta la polizia locale per fare i rilievi e ricostruire la dinamica.