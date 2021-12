Milano, infarto in tram: infermiere salva 25enne

Infermiere salva la vita a ragazzo in arresto cardiaco sul tram

Lunedì pomeriggio Paul Azarcon, infermiere di 31 anni di origine filippina, si trovava a bordo di un tram a Milano quando ha visto un 25enne in arresto cardiaco. Intervenendo immediatamente, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, Paul ha salvato la vita al ragazzo. L'episodio, accaduto sul tram 9 in direzione Duomo, è stato riportato dal Corriere della Sera dopo che è girata la notizia sui social.

Ragazzo si accascia a terra, infermiere interviene in tram

Il 31enne, che in futuro diventerà medico, dal 2012 studia e lavora ad Amburgo. Si trovava a Milano ospite di un amico, quando ha scorto sul tram dove viaggiava un ragazzo accasciarsi a terra e avere le convulsioni, faticando a respirare. L’infermiere, capendo la gravità della situazione, gli ha praticato un massaggio cardiaco. Il giovane ha ripreso conoscenza e l’uomo gli è stato accanto fino all’arrivo dell’ambulanza.