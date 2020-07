Milano, insulti sessisti a consigliera Pd del Municipio 8

Milano, insulti sessisti a Giuli Pelucchi, consigliera Pd del Municipio 8

Il Pd Milano Metropolitana denuncia attacchi sessisti e razzisti nei confronti di Giulia Pelucchi, vicepresidente e Assessora Cultura, Educazione, Sport del Municipio 8, che ha accolto l'appello delle Sardine di Milano per la realizzazione del dipinto con la scritta "Human Black Migrant Lives Matter" con i colori della pace in piazza Gramsci. "Solidarietà e un abbraccio a Giulia Pelucchi - è il commento della segretaria del PD Milano Metropolitana Silvia Roggiani -. Ancora una volta si sceglie una donna, come bersaglio dell'odiosa macchina del fango. A Giulia vogliamo dire che non è sola. Nessuno spazio, mai, ai predicatori di odio e razzismo", conclude Roggiani. Pelucchi è stata oggetto sui social di pesanti offese, da lei stessa riportate questa mattina: "Eccolo, il bel Paese. Gli odiatori leghisti! La ragione? La scritta “Human Black Migrant Lives Matter” fatta in Piazza Gramsci. Quelli che citano la considerazione delle donne nei paesi islamici ma scrivono: “dalla faccia potresti fare bene.....” oppure “amanti del cetriolo nero”, “si è messa in ginocchio come la Boldrini”.