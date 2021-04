Milano, la designer Naj Oleari: "Multe fuori da scuola, vergogna!"

Finisce la ‘dad’ - riporta Mianews - e tornano vecchie polemiche: un esempio, quella sulle multe davanti alle scuole alle auto dei genitori in divieto mentre accompagnano i bambini all'ingresso. Il caso di giornata coinvolge il pieno centro cittadino. E, sui social, è oggi la interior designer Naj Oleari a tuonare in un post, con decine di condivisioni: “C’è un limite a tutto...Milano ore 7.50, in piazza Sant’ambrogio nel pieno del cantiere della metro, c’è un unico luogo dove possiamo sostare per qualche minuto per accompagnare i bambini dentro scuola in attesa che provino la febbre. Ore 7.50 arrivano i vigili ma non per agevolare l’entrata di tantissimi bambini e ragazzi ma per dare le multe. Non alle 9 che la piazza sarà vuota, alle 7.50. In piena pandemia. Vergogna”, scrive la designer con ‘base’ in piazza S. Ambrogio, postando una foto con i vigili ‘in azione’ proprio di fronte alla basilica.

Un post che raccoglie decine di condivisioni e la “solidarietà” di esponenti politici, ma anche anche da tanti altri residenti della zona che lamentano ‘accanimento’ contro le scuole del centro.