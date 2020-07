Milano: monopattino contro autocarro, grave donna di 31 anni

Questa mattina, poco prima delle 9, una donna di 31 anni e' stata portata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere finita, con il monopattino elettrico su cui viaggiava, contro un autocarro all'incrocio tra via Braga e via Edolo a Milano. La donna pare non abbia rispetto una precedenza e si e' scontrata contro il furgoncino finendo poi investita. La donna versa in gravi condizioni.