Milano, nasce Solferino Alta Fooding & Lifestyle

Fooding & Lifestyle è la nuova realtà che raggruppa alcuni fra i più prestigiosi nomi della ristorazione, del drinking e dei piaceri della vita che affacciano le loro vetrine nel tratto di via Solferino compreso fra via Moscova e i Bastioni di Porta Nuova più le due “diramazioni” di via Marsala e via Castelfidardo. Questa parte di via Solferino – a lungo meno considerata come luogo di socialità collettiva – si è profondamente trasformata negli ultimi anni, con l’arrivo di molti locali di intrattenimento e di negozi di tendenza che hanno reso l’atmosfera frizzante e glamour mantenendo però sempre la caratteristica di offerta di alta qualità e di socialità sicura, a differenza di altri quartieri.

I gestori e i negozianti che hanno dato vita a Solferino Alta – Fooding & Lifestyle si propongono di valorizzare – soprattutto in questo periodo di post-pandemia – l’immagine del quartiere come luogo di incontro dove è possibile trascorrere in assoluta tranquillità ogni momento della giornata con molte proposte: fare acquisti nei negozi lifestyle della zona; degustare una selezione dei migliori caffè del mondo; bere un aperitivo, un Martini cocktail o una birra; cenare con gli amici in un ristorante di cucina regionale – ad esempio salentina, campana o lombarda – oppure in una pizzeria di tradizione; o anche assaporare un ottimo ramen, del sushi o la raffinata cucina indiana.

I locali che aderiscono (torrefazioni, ristoranti, pizzerie, birrerie e cocktail bar) sono tutti caratterizzati dalla selezione delle materie prime utilizzate e da una accoglienza attenta a ogni esigenza del cliente. La differenziazione dei locali ne favorisce inoltre la complementarietà, nel senso che è possibile programmare una piacevole serata in Solferino Alta iniziando da un locale specializzato in aperitivi e cocktail piuttosto che da una birreria per poi continuare in un ristorante, con il gusto di scegliere anche quale tipo di cucina (italiana, asiatica o regionale) si preferisce, o in una pizzeria. Inoltre, data la varietà dell’offerta, è possibile combinare i locali in modo diverso, secondo l’umore del momento e magari su suggerimento degli stessi ristoratori.

I gestori dei locali aderenti a Solferino Alta – Fooding &Lifestyle si considerano infatti partner in un’ottica di vicinato: ciascuno continuerà a lavorare per attrarre i propri clienti, ma con la volontà di collaborare per valorizzare sempre di più l’identità del quartiere come un’alternativa nuova per i milanesi. Per questo, dopo l’estate, è prevista anche l’organizzazione di una serie di eventi

pomeridiani e serali con lo scopo di affermare il quartiere anche come punto di attrazione culturale ed artistico.

L’aria cosmopolita che si respira oggi a Solferino Alta richiama un po’ le origini di questa strada, che fu creata dopo il 1860 per mettere in collegamento il quartiere di Brera (allora propaggine del centro di Milano) dalla chiesa di San Marco ai Bastioni di Porta Garibaldi, quindi vicino all’allora costruenda Stazione Centrale di Milano (dove oggi è piazza della Repubblica) che rappresentava il “modernissimo” collegamento ferroviario di Milano con le principali città italiane ed estere.

Nella seconda metà dell’800 i viaggiatori che arrivavano a Milano in treno – aristocratici, industriali e visitatori stranieri – dovevano per forza passare da qui. E infatti la parte alta di via Solferino era una vetrina dell’hi-tech dell’epoca: la fabbrica di auto Carrozzeria Lombarda Automobili e Vetture, il costruttore di macchine fotografiche Ganzini Namias (le macchine Alba), gli stabilimenti della farmaceutica Carlo Erba e una miriade di artigiani e aziende minori a traino di quelle produzioni. Questo portava una gran folla di visitatori e di uomini d’affari.

Le persone che vengono in questo quartiere oggi cercano una atmosfera conviviale e rilassata, in un quartiere aperto al mondo oggi come un tempo. La proposta di Solferino Alta – Fooding &Lifestyle è quella di offrire in una bella atmosfera e in sicurezza, vere e proprie experience all’insegna della socialità condivisa e della contaminazione culturale sempre di alto livello.