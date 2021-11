Milano, nidi: ancora 1.390 posti liberi. Sforzo per ridurre le liste d’attesa

Nidi, Scavuzzo: impegno per aiutare i genitori

Con il quarto e ultimo aggiornamento delle graduatorie, il Comune di Milano mette a disposizione delle famiglie altri 1.390 posti, di cui 187 nei nidi/sezioni primavera e 1.203 nelle scuole dell’infanzia. A partire da oggi, i genitori ancora in lista d’attesa potranno consultare gli elenchi e indicare fino a due sedi: le nuove assegnazioni saranno formalizzate entro fine mese.

“Con questo nuovo aggiornamento – spiega la vicesindaco e assessora all’Educazione Anna Scavuzzo – contiamo di ridurre ulteriormente le liste d’attesa. Sappiamo che ci sono ancora 1.800 bambini in graduatoria e auspichiamo che la disponibilità di altri 1.390 posti possa soddisfare le richieste delle famiglie. Per rendere più semplice la consultazione degli elenchi, invieremo un link a chi ancora non ha trovato un posto nelle scuole di preferenza. È un ulteriore sforzo che compiamo per venire incontro ai genitori”.

A Milano 30 mila posti nei nidi

In questo anno educativo, il Comune di Milano ha messo a disposizione di bambini e bambine della fascia 0/6 circa 30mila posti, 8.604 in nidi e sezioni primavera e 20.888 in scuole dell’infanzia. Tra giugno e ottobre, sono stati già effettuati tre aggiornamenti delle graduatorie con relative assegnazione di posti e alleggerimento delle liste d’attesa. Dopo questo ultimo aggiornamento, nel mese di dicembre saranno avviate le operazioni di conferma e iscrizione per il prossimo anno educativo.

