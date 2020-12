Milano, nuovi orari per scuole e negozi: così evitiamo assembramenti



Dal 7 gennaio Milano modificherà gli orari della città per rendere possibile il ritorno in classe degli studenti per il 75% in presenza.



Milano e provincia si preparano per riaprire le scuole superiori a gennaio in sicurezza. In una conferenza stampa, il progetto e' stato presentato dal prefetto Renato Saccone. Il documento operativo approvato si intitola 'Per tornare in classe' e comprende varie misure. L'obiettivo principale e' "rendere compatibile e sicuro il trasporto pubblico con la ripresa in classe delle scuole superiori di secondo grado", di cui e' previsto il rientro del 75% in presenza. Nel milanese, ha detto il prefetto, "parliamo di 131 mila studenti degli istituti superiori e 11 mila dei centri formazione professionale. Non tutti, ma la maggioranza utilizza il trasporto pubblico" per raggiungere "213 istituti superiori e 40 centri di formazione".



L'azienda di trasporti milanesi, ha detto Saccone, "sta studiando il trasporto da polo critico alla stazione centrale, bypassando la metropolitana". Prevista anche una "modifica degli orari: 10.15 apertura di tutti negozi", tranne quelli di beni di prima necessita' che proseguiranno con i loro orari, "9.30 tutti i servizi alla persona e gli uffici pubblici". E ci sono una "serie di azioni rivolte a consolidare e aumentare i livelli attuali di smart working finche' sara' necessario". Mentre l'accesso a scuola sara' scaglionato per "conseguire l'obiettivo del 75% degli studenti in presenza: 50% con ingresso entro le 8 e 25% dalle 9.30". Saccone ha aggiunto: "Accanto allo scaglionanento degli orari, prevediamo la presenza della polizia locale e dei volontari della protezione civile" nei luoghi a rischio assembramento all'entrata e all'uscita delle scuole. Inoltre sono disposti "controlli anche nei luoghi del trasporto pubblico che si prestano ad assembramenti". Infine "con le universita' si ragionera' su una didattica in presenza nel secondo semestre, per programmare l'entrata dalle 10". Il prefetto ha precisato che "i risultati di questo piano saranno monitorati settimanalmente e, in caso di necessita', verranno attuate delle modifiche".