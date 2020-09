Milano: polizia arresta tre persone con 20 kg di droga



Lunedi' pomeriggio a Milano, la polizia di Stato ha arrestato tre cittadini albanesi per detenzione ai fini di spaccio e sequestrato quasi 20 kg di droga. L'indagine degli agenti del Commissariato Comasina di Milano, svolta nell'ambito dei servizi di contrasto al traffico di droga, ha permesso di individuare e arrestare i tre uomini, e di denunciare in stato di liberta' una quarta persona, tutti dediti allo spaccio di stupefacenti. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terra' oggi, alle ore 11. 00, presso la sala Scrofani della Questura di Milano.



Gli agenti del commissariato hanno cosi' allertato i colleghi in volante, che hanno fermato l'automobile sospetta in viale Enrico Fermi. Dalla perquisizione della macchina, nascosti in un vano ricavato sotto i sedili, sono stati scoperti 20 panetti di hashish per un peso complessivo di due chilogrammi. Poco dopo in via Murat, i poliziotti hanno fermato e controllato il 23enne trovato in possesso di un cellulare, e il 22enne con tre telefoni cellulari, di cui uno dotato di tecnologia capace di criptare le chiamate. Inoltre addosso avevano alcune chiavi risultate essere di un appartamento al primo piano di via Oroboni. Gli agenti si sono dunque recati presso lo stabile per eseguire una perquisizione domiciliare, ma al loro arrivo hanno notato affacciato alla finestra il 21enne che come reazione alla vista della polizia e' fuggito facendo perdere le proprie tracce. I successivi approfondimenti hanno portato i poliziotti a controllare un solaio dove sono stati rinvenuti ulteriori 15,6 kg chilogrammi di hashish, 1,160 chilogrammi di cocaina e un piccolo drone. L'indomani il fuggitivo e' ritornato nell'appartamento, probabilmente per controllare se il nascondiglio della droga fosse stato scoperto, e in quel frangente e' stato preso dagli agenti che stavano ancora sorvegliando la zona.