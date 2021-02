Milano: Polizia Locale, in strada le prime 15 nuove auto ibride

Sono arrivate oggi le prime 15 nuove auto ibride della Polizia locale di Milano. Complessivamente saranno 100 i veicoli che saranno sostituiti entro la fine del mese, di cui 20 dotati della capsula di sicurezza per il trasporto di persone in stato di arresto.

"Abbiamo fatto una scelta che coniuga funzionalità, innovazione e rispetto per l'ambiente, gradualmente stiamo abbandonando i veicoli alimentati a diesel in favore di modelli più sostenibili – dichiarano il Comandante della Polizia locale Marco Ciacci e la Vicesindaco Anna Scavuzzo –. Le nuove auto sono adeguate alle necessità operative degli agenti, dotate di tutte le risorse tecnologiche indispensabili per lo svolgimento delle attività della Polizia Locale e, allo stesso tempo, compatibili con l'attenzione alla sostenibilità ambientale”.